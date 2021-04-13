На сцене Improv Live Show 2 сезон 4 выпуск от 13.04.2021 разыграются нешуточные страсти. Аlyona Аlyona сходит на быстрые свидания с зомби-аристократом, кавказским терминатором, дворецким Бэтмена и человеком, отсидевшим за убийство кур. Сможет ли рэперша отгадать, кто есть кто? Смотри в Improv Live Show 2021.

Анатолий Анатоличу также будет не сладко. Его трижды оставят без обуви. Хочешь узнать, вернет ли Анатолий Анатолич свои кроссовки? А также увидеть, в какие неловкие ситуации попадет Артем Пивоваров? Смотри Improv Live Show сезон 2 выпуск 4 онлайн на Новом канале.

Improv Live Show 3 выпуск смотреть онлайн