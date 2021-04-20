Video: Екшн і трохи еротики: казка Вовк і семеро козенят на новий лад. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 5

Дивитися онлайн Improv Live Show випуск 5 від 20.04.2021. Імпрув шоу 2021 на Новому каналі онлайн
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20 квітня

Екшн і трохи еротики: казка Вовк і семеро козенят на новий лад. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 5

Дивись онлайн проект Improv Live Show 2 сезон 5 випуск від 20.04.2021 на сайті Нового каналу. Сьогодні у студії буде дуже душевна атмосфера, адже зіркову команду представлятимуть Юрій Ткач з дружиною Вікторією та їхня кума Катерина Кухар. Хочеш побачити неперевершені імпровізації та почути цікаві історії про життя? Дивись 5 випуск Improv Live Show 2021.

Олександр Педан перетворить Катерину та Юрія на живий реквізит. Зіркові куми допомагатимуть комікам розповісти історію про сина з татом на риболовлі. Також сьогодні ти почуєш ремейк відомої казки «Вовк і семеро козенят». Вмикай мерщій Improv Live Show сезон 2 випуск 5 – такої історії ти ще точно не чув.

Improv Live Show 4 випуск дивитися онлайн

Екшн і трохи еротики: казка Вовк і семеро козенят на новий лад. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 5
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