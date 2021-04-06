Video: Что Белоснежка делала в public house? Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 3

Смотреть онлайн Improv Live Show выпуск 3 от 06.04.2021. Импрув шоу 2021 на Новом канале онлайн
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06 апреля

Что Белоснежка делала в public house? Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 3

Смотри онлайн Improv Live Show 2 сезон 3 выпуск от 06.04.2021 на сайте Нового канала. Звездными гостями сегодняшней программы стали Оля Полякова, Иракли Макацария и Андрей Рыбак. Во время первой импровизации Оля и Андрей превратились в живой реквизит и сыграли медицинский инвентарь.

Также в 3 выпуске Improv Live Show 2021 импровизаторы сделали очень смешной ремейк сказки про Белоснежку и семерых гномов. Комики рассказали ее в жанрах - детектива, мелодрамы, эротики и ужасов. Хочешь узнать, как Белоснежка оказалась в public house? И как ей на самом деле жилось с гномами? Смотри Improv Live Show сезон 2 выпуск 3 онлайн.

Improv Live Show 2 выпуск смотреть онлайн

Что Белоснежка делала в public house? Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 3
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