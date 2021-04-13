На сцені Improv Live Show 2 сезон 4 випуск від 13.04.2021 вируватимуть неабиякі пристрасті. Аlyona Аlyona сходить на швидкі побачення з зомбі-аристократом, кавказьким термінатором, дворецьким Бетмена та людиною, що відсиділа за вбивство курей. Чи зможе реперка відгадати, хто є хто? Дивись в Improv Live Show 2021.

Анатолію Анатолічу також буде не солодко. Його тричі залишать без взуття. Хочеш дізнатися, чи поверне Анатолій Анатоліч свої кросівки? А також побачити, у які незручні ситуації потрапить Артем Пивоваров? Дивись Improv Live Show сезон 2 випуск 4 онлайн на Новому каналі.

Improv Live Show 3 випуск дивитися онлайн