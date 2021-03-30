Смотри юмористическое шоу Improv Live Show 2 сезон 2 выпуск от 30.03.2021 на сайте Нового канала! На этот раз в гости к Александру Педану заглянут представительницы женского квартала Ирина Гатун, Татьяна Песик и Ирина Сопонару. Во время первой импровизации Таня и Ира превратятся в живой реквизит и сыграют предметы, которые нужны ребятам-ковбоям. Что из этого получится? Смотри в Improv Live Show 2021.

Также в этом выпуске Ира Сопонару и Рома Мищеряков превратятся в бьюти-блоггеров и покажут современные тренды в макияже. Но есть одно условие: наносить макияж нужно чужими руками, поэтому это будет очень интересно и смешно. Готов окунуться в океан юмора и импровизаций? Смотри Improv Live Show сезон 2 выпуск 2 онлайн.

Improv Live Show 1 выпуск смотреть онлайн