Дивись онлайн Improv Live Show 2 сезон 3 випуск від 06.04.2021 на сайті Нового каналу. Зірковими гостями сьогоднішньої програми стали Оля Полякова, Іраклі Макацарія та Андрій Рибак. Під час першої імпровізації Оля та Андрій перетворилися на живий реквізит і зіграли медичний інвернар.

Також у 3 випуску Improv Live Show 2021 імпровізатори зробили дуже смішний ремейк казки про Білосніжку та сімох гномів. Коміки розповіли її у жанрах - детективу, мелодрами, еротики та жахів. Хочеш дізнатися, як Білосніжка опинилася в public house? І як їй насправді жилося з гномами? Дивись Improv Live Show сезон 2 випуск 3 онлайн.

Improv Live Show 2 випуск дивитися онлайн