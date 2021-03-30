Дивись гумористичне шоу Improv Live Show 2 сезон 2 випуск від 30.03.2021 на сайті Нового каналу! Цього разу в гості до Олександра Педана заглянуть представниці жіночого кварталу: Ірина Гатун, Тетяна Песик та Ірина Сопонару. Під час першої імпровізації Таня та Іра перетворяться на живий реквізит і гратимуть предмети, які потрібні хлопцям-ковбоям. Що з цього вийде? Дивись в Improv Live Show 2021.

Також у цьому випуску Іра Сопонару та Рома Міщеряков перетворяться на б’юті-блогерів і покажуть сучасні тренди в макіяжі. Проте є одна умова: наносити макіяж потрібно чужими руками, тому це буде дуже цікаво та смішно. Готовий поринути в океан гумору та імпровізацій? Дивись Improv Live Show сезон 2 випуск 2 онлайн.

Improv Live Show 1 випуск дивитися онлайн