Смотри онлайн юмористическое шоу Improv Live Show 2 сезон 1 выпуск от 23.03.2021 на сайте Нового канала! Ведущий Александр Педан подготовил участникам интересные темы для импровизаций, о которых они узнают прямо на сцене. Звездную команду сегодня будут представлять невероятные красавицы: Леся Никитюк, Маша Ефросинина и Слава Каминская.

Ты только представь, в проекте Improv Live Show 2021 Леся Никитюк сходит на свидание с призраком, а Слава Каминская послушает любимую сказку о Золушке в стилях вестерн, немое кино, одесские кинофильмы и новости. Что из этого получится? И в какую неприятную ситуацию попадет Маша Ефросинина? Смотри онлайн Improv Live Show сезон 2 выпуск 1.

Смотреть онлайн Improv Live Show 1 сезон