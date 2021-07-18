Смотри онлайн Improv Live Show 2 сезон 16 выпуск от 18.07.2021 на сайте Нового канала! На этот раз команду гостей будет представлять звездное семейство – Евгений Кошевой с женой и дочерью. Евгений и Ксения расскажут историю своего знакомства, а комики сымпровизируют свою версию зарождения их отношений.

В 16 выпуске Improv Live Show сезон 2 ты услышишь секрет сексуальности Михаила Поплавского и как проходят вступительные экзамены в университет. Хочешь узнать, почему Поплавский не идет на интервью к Гордону? Лучшие импровизации смотри онлайн в проекте Improv Live Show сезон 2.

Improv Live Show 15 выпуск смотреть онлайн