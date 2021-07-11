Смотри 15 выпуск Improv Live Show 2 сезон на Новом канале – сегодня концентрация усов на сцене зашкаливает! Дима Каднай, Антон Мурафа и даже сам Павел Николаевич Зибров стали гостями юмористического шоу.

В импровизации «Интервью по слову» Костя Трембовецкий и Валик Михиенко представят себя Павлом Зибровым, а певец получит уникальную возможность задать парочку вопросов самому себе. Открой тайны Павла Зиброва вместе с юмористами!

Сказка о Винни-Пухе и Пятачке получит сегодня новую жизнь. Приготовься услышать историю детства в жанре мелодрамы, ужасов, детектива и эротики! Только на сцене импровизационного юмористического шоу можно услышать историю о зоологической многоножке и странных предпочтениях Винни-Пуха. Не пропусти все самое интересное – смотри Improv Live Show 2 сезон 15 выпуск онлайн!

Improv Live Show 14 выпуск смотреть онлайн