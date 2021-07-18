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18 липня

Секрет сексуальності Михайла Поплавського. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 16

Дивись онлайн Improv Live Show 2 сезон 16 випуск від 18.07.2021 на сайті Нового каналу! Цього разу команду гостей представлятиме зіркове сімейство – Євген Кошовий з дружиною та донькою. Євген і Ксенія розкажуть історію свого знайомства, а коміки зімпровізують свою версію зародження їхніх стосунків.

У 16 випуску Improv Live Show сезон 2 ти почуєш секрет сексуальності Михайла Поплавського та як проходять вступні іспити до університету. Хочеш дізнатися, чому Поплавський не йде на інтерв’ю до Гордона? Найкращі імпровізації дивись онлайн у проекті Improv Live Show сезон 2.

Improv Live Show 15 випуск дивитися онлайн

Секрет сексуальності Михайла Поплавського. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 16
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