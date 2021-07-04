Смотри 14 выпуск юмористического шоу Improv Live Show 2 сезон на Новом канале! Гостями сегодняшнего выпуска станут Арам Арзуманян, Анна Ризатдинова и Санта Димопулос.

Анна Ризатдинова и Арам Арзуманян станут живым реквизитом для Константина Трембовецкого и Владимира Шумко. Смотри, как Анну носят на руках прямо на сцене Improv Live Show!

А в импровизации «ток-шоу с Романом Мищеряковым» Санта Димопулос и Арам Арзуманян неожиданно станут родней. В выдуманном шоу «Любовь, морковь, надежда» они постараются найти настоящего отца Арама. Не пропусти все самое смешное – смотри Improv Live Show 2 сезон 14 выпуск онлайн!

Improv Live Show 13 выпуск смотреть онлайн