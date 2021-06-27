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27 июня

Эротическая Репка и история любви Холостячки. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 13

Новая порция импровизаций ждет тебя в 13 выпуске Improv Live Show 2 сезон! Сегодня ты услышишь сказку «Репка» на новый лад, а Ксения Мишина и Александр Эллерт увидят сказку о своей любви прямо на сцене!

В первой импровизации Валентин Михиенко и Григорий Решетник будут возвращать товар в магазин, не зная, что это сексуальная ориентация! Как отреагирует продавщица Бейонсе, когда ее попросят поменять такой необычный товар? Узнай прямо сейчас!

Звездные гости Ксения Мишина и Александр Эллерт хорошо повеселятся, когда актеры попытаются показать историю их любви. Каким был первый поцелуй звездной пары по версии Владимира Шумко и Романа Мищерякова? Смотри в программе Improv Live Show 2 сезон 13 выпуск от 27.06.2021!

Improv Live Show 12 выпуск смотреть онлайн

Эротическая Репка и история любви Холостячки. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 13
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