Дивись 14 випуск гумористичного шоу Improv Live Show 2 сезон на Новому каналі! Гостями сьогоднішнього випуску стануть Арам Арзуманян, Анна Різатдінова та Санта Дімопулос.

Анна Різатдінова та Арам Арзуманян стануть живим реквізитом для Костянтина Трембовецького і Володимира Шумка. Дивись, як Анну носять на руках просто на сцені Improv Live Show!

А в імпровізації «ток-шоу з Романом Міщеряковим» Санта Дімопулос і Арам Арзуманян несподівано стануть ріднею. У вигаданому шоу «Любов, морква, надія» вони намагатимуться знайти справжнього батька Арама. Не пропусти все найсмішніше – дивись Improv Live Show 2 сезон 14 випуск онлайн!

Improv Live Show 13 випуск дивитися онлайн