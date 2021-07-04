Новий каналImprov Live ShowСезон 2
04 липня

Як Арам Арзуманян повертав Леніна в Мавзолей і шукав батька. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 14

Дивись 14 випуск гумористичного шоу Improv Live Show 2 сезон на Новому каналі! Гостями сьогоднішнього випуску стануть Арам Арзуманян, Анна Різатдінова та Санта Дімопулос.

Анна Різатдінова та Арам Арзуманян стануть живим реквізитом для Костянтина Трембовецького і Володимира Шумка. Дивись, як Анну носять на руках просто на сцені Improv Live Show!

А в імпровізації «ток-шоу з Романом Міщеряковим» Санта Дімопулос і Арам Арзуманян несподівано стануть ріднею. У вигаданому шоу «Любов, морква, надія» вони намагатимуться знайти справжнього батька Арама. Не пропусти все найсмішніше – дивись Improv Live Show 2 сезон 14 випуск онлайн!

Improv Live Show 13 випуск дивитися онлайн

Як Арам Арзуманян повертав Леніна в Мавзолей і шукав батька. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 14
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь