Нова порція імпровізацій чекає на тебе в 13 випуску Improv Live Show 2 сезон! Сьогодні ти почуєш казку «Ріпка» на новий лад, а Ксенія Мішина та Олександр Еллерт побачать казку про свою любов прямо на сцені!

У першій імпровізації Валентин Міхієнко і Григорій Решетник повертатимуть товар в магазин, не знаючи, що це сексуальна орієнтація! Як відреагує продавщиця Бейонсе, коли її попросять поміняти такий незвичайний товар? Дізнайся прямо зараз!

Зоряні гості Ксенія Мішина та Олександр Еллерт добре повеселяться, коли актори спробують показати історію їхнього кохання. Яким був перший поцілунок зіркової пари за версією Володимира Шумка і Романа Міщерякова? Дивись в програмі Improv Live Show 2 сезон 13 випуск від 27.06.2021!

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