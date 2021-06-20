Непревзойденные импровизации и отборные шутки смотри онлайн в Improv Live Show 2 сезон 12 выпуск от 20.06.2021 на Новом канале! Сегодня ты услышишь сказку «Три поросенка» на новый лад, узнаешь о неизвестных ранее подвигах Геракла, а также услышишь провокационную историю в скандальном ток-шоу с Романом Мищеряковым.

В 12 выпуске Improv Live Show 2021 Ирина Горбачева сходит на свидание со странными кавалерами, один из которых окажется ее бывшим. А Василий Байдак и Антон Савлепов пройдут кастинг на роль Иисуса. Больше интересных импровизаций со звездными гостями смотрите онлайн в проекте Improv Live Show сезон 2 выпуск 12.

Improv Live Show 11 выпуск смотреть онлайн