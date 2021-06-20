Неперевершені імпровізації та відбірні жарти дивись онлайн в Improv Live Show 2 сезон 12 випуск від 20.06.2021 на Новому каналі! Сьогодні ти почуєш казку «Троє поросят» на новий лад, дізнаєшся про невідомі раніше подвиги Геракла, а також почуєш провокаційну історію у скандальному ток-шоу з Романом Міщеряковим.

У 12 випуску Improv Live Show 2021 Ірина Горбачова сходить на побачення з дивакуватими кавалерами, один із яких виявиться її колишнім. А Василь Байдак і Антон Савлєпов пройдуть кастинг на роль Ісуса. Більше цікавих імпровізацій із зірковими гостями дивіться онлайн у проекті Improv Live Show сезон 2 випуск 12.

Improv Live Show 11 випуск дивитися онлайн