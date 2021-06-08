Смотри онлайн Improv Live Show 2 сезон 11 выпуск от 08.06.2021 на сайте Нового канала. Певица Michelle Andrade, звезда сериала Первые ласточки Александр Рудинский и один из самых популярных блогеров Украины и мира Ян Гордиенко (YanGo) будут импровизировать вместе с опытными комиками. Что из этого получится? Смотри онлайн в 11 выпуске Improv Live Show 2021.

В сегодняшней программе ты услышишь ремейк сказки о Снежной королеве, которую импровизаторы расскажут в четырех жанрах: мелодрама, немое кино, одесские кинофильмы и фильмы про мафию. Хочешь узнать, какая судьба постигла Кая и Герду? Смотри онлайн Improv Live Show сезон 2 выпуск 11.

Improv Live Show 10 выпуск смотреть онлайн