Смотри онлайн Improv Live Show 2 сезон 10 выпуск от 01.06.2021, чтобы зарядиться хорошим настроением и позитивом! Амадор Лопес, Игорь Ласточкин и TAYANNA взорвут съемочную площадку зажигательными танцами, непревзойденными импровизациями и остроумными шутками. Скорее включай Новый канал, чтобы увидеть смешное.

В 10 выпуске Improv Live Show TAYANNA сходит на свидание со странными кавалерами, которые играют роль джинсового короля, президента подъезда, ожившей куклы и человека, который меняет пол во время чихания. Игорь Ласточкин и Амадор Лопес превратятся в живой реквизит, а также получат на орехи за свой смех. Не пропусти самое интересное – смотри онлайн Improv Live Show 2021 выпуск 10 на сайте Нового канала!

Improv Live Show 9 выпуск смотреть онлайн