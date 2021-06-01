Video: Шутки Игоря Ласточкина vs зажигательные импровизации Амадора Лопеса. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 10

Смотреть онлайн Improv Live Show выпуск 10 от 01.06.2021. Импрув шоу 2021 на Новом канале онлайн
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01 июня

Шутки Игоря Ласточкина vs зажигательные импровизации Амадора Лопеса. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 10

Смотри онлайн Improv Live Show 2 сезон 10 выпуск от 01.06.2021, чтобы зарядиться хорошим настроением и позитивом! Амадор Лопес, Игорь Ласточкин и TAYANNA взорвут съемочную площадку зажигательными танцами, непревзойденными импровизациями и остроумными шутками. Скорее включай Новый канал, чтобы увидеть смешное.

В 10 выпуске Improv Live Show TAYANNA сходит на свидание со странными кавалерами, которые играют роль джинсового короля, президента подъезда, ожившей куклы и человека, который меняет пол во время чихания. Игорь Ласточкин и Амадор Лопес превратятся в живой реквизит, а также получат на орехи за свой смех. Не пропусти самое интересное – смотри онлайн Improv Live Show 2021 выпуск 10 на сайте Нового канала!

Improv Live Show 9 выпуск смотреть онлайн

Шутки Игоря Ласточкина vs зажигательные импровизации Амадора Лопеса. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 10
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