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08 червня

Ремейк казки Снігова королева та замах на Michelle Andrade. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 11

Дивись онлайн Improv Live Show 2 сезон 11 випуск від 08.06.2021 на сайті Нового каналу. Співачка Michelle Andrade, зірка серіалу Перші ластівки Олександр Рудинський та один з найпопулярніших блогерів України і світу Ян Гордієнко (YanGo) імпровізуватимуть разом з досвідченими коміками. Що з цього вийде? Дивись онлайн в 11 випуску Improv Live Show 2021.

У сьогоднішній програмі ти почуєш ремейк казки про Снігову королеву, яку імпровізатори розкажуть у чотирьох жанрах: мелодрама, німе кіно, одеські кінофільми та фільми про мафію. Хочеш дізнатися, яка доля спіткала Кая та Герду? Дивись онлайн Improv Live Show сезон 2 випуск 11.

Improv Live Show 10 випуск дивитися онлайн

Ремейк казки Снігова королева та замах на Michelle Andrade. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 11