Video: Жарти Ігоря Ласточкіна vs запальні імпровізації Амадора Лопеса. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 10

Дивитися онлайн Improv Live Show випуск 10 від 01.06.2021. Імпрув шоу 2021 на Новому каналі онлайн
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01 червня

Жарти Ігоря Ласточкіна vs запальні імпровізації Амадора Лопеса. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 10

Дивись онлайн Improv Live Show 2 сезон 10 випуск від 01.06.2021, щоб зарядитися гарним настроєм і позитивом! Амадор Лопес, Ігор Ласточкін і TAYANNA підірвуть знімальний майданчик запальними танцями, неперевершеними імпровізаціями та дотепними жартами. Мерщій вмикай Новий канал, щоб побачити найсмішніше.

У 10 випуску Improv Live Show TAYANNA сходить на побачення з дивакуватими кавалерами, які грають роль джинсового короля, президента під’їзду, ляльки, що ожила, та людини, яка змінює стать під час чхання. Ігор Ласточкін і Амадор Лопес перетворяться на живий реквізит, а також отримають на горіхи за свій сміх. Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн Improv Live Show 2021 випуск 10 на сайті Нового каналу!

Improv Live Show 9 випуск дивитися онлайн

Жарти Ігоря Ласточкіна vs запальні імпровізації Амадора Лопеса. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 10
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