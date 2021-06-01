Дивись онлайн Improv Live Show 2 сезон 10 випуск від 01.06.2021, щоб зарядитися гарним настроєм і позитивом! Амадор Лопес, Ігор Ласточкін і TAYANNA підірвуть знімальний майданчик запальними танцями, неперевершеними імпровізаціями та дотепними жартами. Мерщій вмикай Новий канал, щоб побачити найсмішніше.

У 10 випуску Improv Live Show TAYANNA сходить на побачення з дивакуватими кавалерами, які грають роль джинсового короля, президента під’їзду, ляльки, що ожила, та людини, яка змінює стать під час чхання. Ігор Ласточкін і Амадор Лопес перетворяться на живий реквізит, а також отримають на горіхи за свій сміх. Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн Improv Live Show 2021 випуск 10 на сайті Нового каналу!

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