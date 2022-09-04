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Даша Кацурина рассказала об отношениях с Дантесом: «Мне очень повезло»

Даша Кацурина рассказала об отношениях с Дантесом: Мне очень повезло

Совладелица сети ресторанов Даша Кацурина написала пост в Instagram для тех девушек, которые сейчас переживают развод, а также подтвердила свои отношения с Владимиром Дантесом

Все-таки подписчики были правы и не зря подозревали об отношениях Даши Кацуриной и Владимира Дантеса, которые недавно расстались со своими парами.

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– Первое и самое главное, что я поняла. Позволить себе отчаяться, жалеть себя и давать жалеть себя подругам — можно. Это состояние жертвы оно так тепленькое, в нем так хорошо и никуда не хочется, но это ловушка, которая нас засасывает и останавливает в развитии. Когда начинаете чувствовать эту ловушку – нужно идти дальше. Что помогает идти дальше мне? Влюбиться в своего друга))))))) Вова был рядом в самый сложный момент и мне оооооочень повезло. Очень, – написала Даша в своем Instagram.

 

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Даша также посоветовала своим подписщицам больше любить себя и найти хорошего терапевта, на которого не жалеть денег. Девушка также отметила, что «даже если все хорошо некоторое время, ты живешь дальше, все равно будут возникать триггеры и можно прореветь 3 часа, как я позавчера».

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Кроме этого, в своих страницах Даша выложила личные фото и видео с Дантесом и своими детьми, которые подписала так: «Люблю тебя и уже скучаю».

Даша Кацурина рассказала об отношениях с Дантесом: Мне очень повезло

Даша Кацурина рассказала об отношениях с Дантесом: Мне очень повезло

А вскоре в любви к Даше признался и Вова Дантес. Поэтому теперь уже можем не догадываться, а точно знать – они вместе.

Даша Кацурина рассказала об отношениях с Дантесом: Мне очень повезло

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