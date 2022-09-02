Маріупольський виконавець розповів свою історію у новій пісні «Крізь мене»

Маріупольський виконавець Requitir презентує свій новий трек «Крізь мене». Після успішного дебюту з треком «Флешбеки», Requitir оприлюднює свою нову життєву історію, яку приправив піано, качовими синтами та хаус-ритм секцією, створюючи свій унікальний музичний вайб пацанських районів Маріуполя.

Сингл «Крізь мене» розповідає історію кожного з нас, історію того, що час спливає з космічною швидкістю, а поруч залишаються лише ті, для кого ти дійсно важливий. Про те, що час множить все на нуль: дружбу, віру та любов, але, не дивлячись на це, важливо залишатися зі своїми принципами та рухатись далі.

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«Назва «Крізь мене» наголошує, що сила – у стійкості та особистих цінностях. Особливо, коли ти зі сходу, а там цінності з дитинства на вулиці прививаються», – коментує співак свою нову роботу.