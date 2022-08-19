Светр, який «спалив» роман: Дантес таки зустрічається з Дашею Кацуріною?

Даша Кацуріна, екс-дружина ресторатора Міши Кацуріна, який зустрічається з Надею Дорофєєвою, знову натякнула на романтичні стосунки зі співаком Володимиром Дантесом.

Не дивлячись на те, що Даша Кацуріна та Володимир Дантес офіційно не підтверджують стосунки, в мережі вже давно обговорюють роман між цими двома. І не дивно, адже парочка постійно підігріває інтерес до своїх стосунків, регулярно залишаючи в соцмережах двоякі натяки.

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З останнього: Даша і Вова виклали в мережу спільне відеозвернення до підписників, в якому спочатку довго розповідали, що більше не можуть замовчувати цю тему, бо всі про неї і так говорять, а потім звернулись із закликом підтримати проект UAnimals.

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А днями Даша Кацуріна виклала сторіс, в якому робить огляд речей з колекції її бренду, і в одному з луків використала светр, який підписала «Светр хлопця».

Здавалося б, що в цьому такого? Але уважні підписники одразу можуть помітити підозрілу схожість між елементом гардеробу на відео Даші, і светром Володимира Дантеса, в якому співак на багатьох фото.

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За кольором і моделлю ці светри абсолютно ідентичні.

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І хоча, звісно, це може бути співпадінням, але для фанів це чергове підтвердження, що розмови про роман між Володимиром Дантесом та Дашею Кацуріною – не просто чутки.