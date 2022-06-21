І чутки таки виявились реальними: на фото Надя Дорофєєва ніжно обнімається із ресторатором Михайлом Кацуріним.

Романтичне фото співачка доповнила лаконічним підписом “Разом”.

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З тих пір, як у березні Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розставання, фанати будують здогади, що чи хтось стали причиною розриву зіркової пари. Наступного ж дня про розлучення повідомила ще одна пара: ресторатори Михайло та Даша Кацуріни також повідомили підписникам, що їхня історія кохання добігла кінця.

І через кілька тижнів у мережі з’явилося несподіване фото, на якому Надя Дорофєєва стоїть обійнявшись із Михайлом Кацуріним. У мережі заговорили про «рокування», мовляв, Надя тепер з Михайлом, а Дантес – з Дашею Кацуріною.

Вова Дантес розповів, коли вони з Дорофеєвою вирішили розійтись: «Люблю, але не кохаю»

Але співак швидко зруйнував усі здогади фанів, повідомивши в інтерв’ю, що його серце вільне.

А ось Надя продовжувала підігрівати інтерес до свого особистого життя, запостівши цими днями інтригуюче фото, на якому її за руку тримає чоловік.

Звичайно, більшість підписників були впевнені, що за кадром – саме Михайло.

А ось сьогодні на сторінці Наді Дорофєєвої з’явилась офіційна фото-заява: так, її новим хлопцем дійсно став Михайло Кацурін.

У своєму Instagram ресторатор також виклад підтвердження стосунків із Надею:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

Нагадаємо, що у Михайла є двоє маленьких дітей: шестирічна Саша та однорічний Іван.

Фото: @nadyadorofeeva