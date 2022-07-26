Дантес опублікував фото поцілунку з Дашею Кацуріною (ФОТО)

Український співак Володимир Дантес поділився фото поцілунку зі своєю подругою Дашею Кацуріною

Невже фани були праві щодо їхнього роману?

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Колишній чоловік Наді Дорофєєвої виклав фото у своєму Instagram, на якому він тримає в руках полароїдний знімок з кількох кадрів. На них він позує разом з ексдружиною теперішнього бойфренда Дорофєєвої – Міші Кацуріна. Даша Кацуріна — відома блогерка та бізнесвумен.

Володимир Дантес: досьє на зірку і цікаві факти

На знімках вони з Дантесом мило позували та навіть поцілувались! Проте над найцікавішим кадром співак написав «Братський», маючи на увазі поцілунок.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна давно підігрівають чутки про свої романтичні стосунки. У березні обидвоє оголосили про свої розлучення з колишніми коханими. Дантес закінчив багаторічні стосунки зі співачкою Надею Дорофєєвою, а Даша розірвала союз з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Від їхнього шлюбу підростає двоє неповнолітніх дітей.

Нагадаєм, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін вже підтвердили свій роман та часто діляться спільними кадрами в соцмережах. Тепер фанати уважно стежать за Дантесом і Кацуріною, очікуючи зізнання від них.

Фото – Instagram

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