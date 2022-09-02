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Макс Барських показав чуттєві кадри зі своєї школи у Херсоні

Макс Барських показав чуттєві кадри зі своєї школи у Херсоні

Відео присвячено всеукраїнському Дню знань

Учора Макс Барських на своїй сторінці в Instagram привітав прихильників з 1 вересня та презентував щемливе відео мирного Херсону. У ролику вперше показані шкільні світлини маленького співака та відвідини шкіл, у яких навчався Макс. Кадри датовані 2019 роком. 

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Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

«1 вересня – саме той день, коли діти по всій Україні повинні йти до школи. Єдина моя мрія сьогодні, а я вірю, що вона обов’язково здійсниться, це право кожної дитини на вільну освіту у мирний час під спокійним небом! 

На відео мої школи – Херсонський Таврійський ліцей мистецтв та Навчально-естетичний комплекс «Художня школа» у 2019 р. Херсон – це Україна, так було, є і завжди буде », – підписав відео Барських.  

Макс Барських показав чуттєві кадри зі своєї школи у Херсоні

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