Эмбер Херд не успокаивается: актриса продолжает утверждать, что Джонни Депп ее избивал

Эмбер Херд продолжает утверждать, что Джонни Депп избивал ее, но признается ему в любви

Казалось бы, в скандале между Джонни Деппом и Эмбер Херд поставлена ​​точка. Актер победил в грандиозном судебном процессе и очистил свое имя от клеветы и обвинений своей бывшей жены. Однако нет! Теперь униженная актриса, которую суд обязан выплатить бывшему мужчине денежную компенсацию по делу о клевете, решила обратиться к журналистам и еще раз рассказать свою историю. Об этом пишет Daily mail.

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По мнению Эмбер, на руках у нее железные доказательства того, что Джонни избивал ее, когда они были в браке. Речь идет о заметках психотерапевта, к которому обращалась бывшая жена звезды «Пиратов Карибского моря», будучи замужем.

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Ранее папка, в которой хранятся записи врача Эмбер, которые якобы доказывают, что Депп «ударил Эмбер и угрожал ее убить», в суде отклонили, назвав слухами. Но звезду «Аквамена» так просто не остановить. На днях она дала интервью американскому телеканалу NBC, где рассекретила содержимое заметок.

— Есть целая папка с многолетними заметками, датируемыми 2011 годом, с самого начала моих отношений, сделанных моим врачом, которому я сообщала о насилии. Эти записи представляют годы, годы объяснения того, что происходит в реальном времени, — сказала Херд в интервью.

По словам телеведущих, говоривших с актрисой, в заметках есть описание эпизодов насилия, начиная с января 2012 года, когда Херд сказала своему терапевту, что Депп «ударил ее и бросил на пол».

Через восемь месяцев после этого он «разорвал ее ночную рубашку, бросил ее на кровать», а затем в 2013 году «бросил ее к стене и угрожал убить», говорится в заметках.

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Интереснее всего стало то, что во время интервью Херд призналась, что «все еще любит» Деппа, несмотря на то, что обвиняла его в физическом насилии во время их отношений.

– Я люблю его. Я любила его всем сердцем и старалась вовсю, чтобы наладить глубоко разорванные отношения. И я не смогла. У меня нет никаких дурных чувств или злобы к нему, — заявила Херд.

Видно скандальные перипетии между бывшими супругами продолжаются…

Фото Getty Images

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