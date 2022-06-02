Суд Джонни Деппа против Эмбер Херд – вердикт вынесен: все подробности процесса Депп против Херд

Как закончился суд Джонни Деппа и Эмбер Херд? Какой приговор вынес суд в США? В материале Нового канала – все подробности скандального процесса.

Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд – предыстория

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 спустя три года отношений. Уже через полтора года девушка подала на развод, он был официально оформлен в январе 2017. Вскоре Эмбер Херд публично обвинила Джонни Деппа в жестоком обращении. Она даже написала колонку для The Washington Post, в которой рассказала о домашнем насилии (в том числе сексуальном) со стороны экс-мужа на протяжении всей совместной жизни.

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В результате судебных разбирательств Эмбер Херд удалось отсудить у Джонни Деппа кругленькую сумму. Обвинения бывшей возлюбленной серьезно ударили по репутации актера. Из-за скандала Голливуд отвернулся от Деппа, хотя адвокаты предоставили немало доказательств его невиновности.

О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут фильм: удастся ли сохранить объективность?

В августе 2021 года Джонни Депп получил разрешение суда штата Вирджиния подать иск о диффамации на экс-жену Эмбер Херд. Актер обвинил бывшую в распространении информацию, которая унижает его честь и достоинство, а также наносит ущерб деловой репутации.

Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд – рассмотрение дела

Рассмотрение дела по иску Джонни Деппа против Эмбер Херд началось в суде американского штата Вирджиния 11 апреля. Актер требовал от экс-жены моральную компенсацию в размере 50 миллионов долларов. В свою очередь, Эмбер Херд предъявила Джонни Деппу встречный иск на 100 миллионов долларов.

Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд – вердикт вынесен

1 июня 2022 года суд Джонни Деппа и Эмбер Херд завершился. Присяжные пришли к выводу, что актриса «действовала со злым умыслом» и незаслуженно обвинила бывшего мужа в абьюзе. Ее заявления в статье The Washington Post также были признаны ложными.

Суд присудил Джонни Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Интересно, что компенсацию присудили и самой Эмбер Херд – в размере 2 миллионов долларов. Присяжные решили, что актер тоже оклеветал экс-возлюбленную, но из-за своего адвоката и только по одному из трех пунктов.