Джонни Депп может отказаться от денег Эмбер Херд: жизнь после победы в суде

Актер хотел не столько моральной компенсации, сколько вернуть себе доброе имя

После невероятного выигрыша 58-летнего Джонни Деппа в суде, где рассматривался иск о клевете против Эмбер Херд на $50 млн, адвокаты актера не исключают, что он не потребует у бывшей жены отдать причитающиеся ему судом $8 млн. Об этом Камилла Васкес и Бенджамин Чу заявили в эфире программ «Сегодня», «Доброе утро, Америка», а затем на платформе «Право и преступность», освещавшей судебный процесс без перерыва.

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По их словам, когда репутация Джонни восстановлена, он сам может отказаться от денег. Юристы утверждают, что Депп счастлив, что выиграл суд и, что он «не улыбался так шесть лет», то есть с тех пор, как начались его проблемы с Херд.

– Это дело для мистера Деппа было не о деньгах. Речь шла о восстановлении репутации, и он сделал это. Мы должны быть осторожны в том, что говорим, но речь шла о репутации мистера Деппа, но для него это было важно, — подчеркнули Васкес и Чу.

EXCLUSIVE: Johnny Depp’s attorneys, Camille Vasquez and Benjamin Chew, tell @savannahguthrie Johnny Depp felt “relief” after the verdict in his trial against Amber Heard. “He’s got his life back.» pic.twitter.com/gtYozShSZw — TODAY (@TODAYshow) June 8, 2022

Они также раскритиковали заявление Херд о том, что она проиграла суд, потому что истец более влиятелен и популярен, чем она, заявив, что это «полная ложь», что социальные сети сыграли свою роль. Адвокаты добавили, что присяжным Эмбер просто не нравилась, потому что она, в отличие от Джонни, ни за что не брала на себя ответственность.

— Джонни признавал свои проблемы, он был очень откровенен в своих проблемах с алкоголем и наркотиками, он был откровенен в отношении некоторых неудачных сообщений, которые он писал, и я думаю, что это был резкий контраст с мисс Херд, которая не сдавалась… или , по крайней мере, присяжные могли считать, что она ни за что не отвечает. У нее был ответ на все вопросы, и она ни за что не брала на себя ответственность. Я думаю, что это имело значение, – сказал Чу.

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