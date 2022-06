Джонни Депп может отказаться от денег Эмбер Херд: жизнь после победы в суде

Актер хотел не столько моральной компенсации, сколько вернуть себе доброе имя

После невероятного выигрыша 58-летнего Джонни Деппа в суде, где рассматривался иск о клевете против Эмбер Херд на $50 млн, адвокаты актера не исключают, что он не потребует у бывшей жены отдать причитающиеся ему судом $8 млн. Об этом Камилла Васкес и Бенджамин Чу заявили в эфире программ «Сегодня», «Доброе утро, Америка», а затем на платформе «Право и преступность», освещавшей судебный процесс без перерыва.

По их словам, когда репутация Джонни восстановлена, он сам может отказаться от денег. Юристы утверждают, что Депп счастлив, что выиграл суд и, что он «не улыбался так шесть лет», то есть с тех пор, как начались его проблемы с Херд.

– Это дело для мистера Деппа было не о деньгах. Речь шла о восстановлении репутации, и он сделал это. Мы должны быть осторожны в том, что говорим, но речь шла о репутации мистера Деппа, но для него это было важно, — подчеркнули Васкес и Чу.

EXCLUSIVE: Johnny Depp’s attorneys, Camille Vasquez and Benjamin Chew, tell @savannahguthrie Johnny Depp felt “relief” after the verdict in his trial against Amber Heard.

“He’s got his life back.» pic.twitter.com/gtYozShSZw

— TODAY (@TODAYshow) June 8, 2022