Эмбер Херд вырезали из сиквела об Аквамене

Актрису Эмбер Херд почти вырезали из второй части «Аквамена»

Она получила менее 10 минут. В первом фильме 36-летняя актриса сыграла одну из главных ролей – морскую принцессу Мэру. Об этом пишет NYpost.

Журналистка Грейс Рендольф, известная своими сенсациями из мира комиксов, заявила, что фанаты практически не увидят Эмбер в сиквеле «Аквамен и потерянном королевстве», который должен выйти в марте 2023 года.

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С чем связано решение авторов картины, не сообщают. По одной из версий, так и было задумано сначала. Но с другой стороны, могли сократить из-за громкого судебного процесса Эмбер Херд и Джонни Деппа.

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Фанаты Деппа инициировали создание петиции, в которой потребовали совсем убрать Эмбер Херд из фильма. Она собрала уже более трех миллионов подписей. В настоящее время идет суд, на котором Джонни Депп пытается очистить свое имя. Бывшая супруга обвинила его в домашнем насилии, из-за чего карьера удалившаяся Деппа почти завершилась в один момент.

Фото — Getty Images

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