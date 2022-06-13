«Игра в кальмара» 2 сезон: что нового будет в сериале — смотреть трейлер

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек анонсировал второй сезон известной драмы

Netflix опубликовал тизер продолжения в своих соцсетях. Так что фанаты могут радоваться, что разговоры о втором сезоне оказались не только разговорами.

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Пресс-служба Netflix разместила письмо автора сериала, где он раскрыл некоторые подробности второго сезона. Режиссер поделился, что в продолжении появятся главный герой Сон Ки Хун, ведущий игры и мужчина в костюме, приглашавший участников. Кроме того, неожиданно – зрители увидят бойфренда робота-куклы из первого эпизода.

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— Понадобилось 12 лет, чтобы претворить в жизнь первый сезон «Игры в кальмара». Но понадобилось 12 дней, чтобы Squid Game стала популярнейшим сериалом Netflix за всю историю. Как сценарист, режиссер и продюсер «Игры в кальмара» я благодарю фанатов по всему миру. Спасибо, что смотрите и любите наше шоу […] Присоединитесь к нам в новом раунде, – добавил Хван Дон Хек.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

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Фото — кадры из сериала

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