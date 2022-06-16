Мой полицейский: смотреть официальный трейлер

Amazon Prime Video представил первый тизер ЛГБТ-драмы «Мой полицейский».

«Мой полицейский» — смотреть трейлер онлайн:

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Фильм расскажет о жизни представителя ЛГБТ-сообщества в английском городе Брайтон в 1950-е. Полицейский Том влюбляется в куратора музея Патрика, а школьная учительница Марион влюбляется в Тома. Из-за социальных ограничений того времени Том решает игнорировать свои чувства к Патрику и женится на Марион. Через много лет полицейскому так и не удается разлюбить Патрика, Марион начинает ревновать и все иду кувырком.

Фильм снят по одноименному роману английской писательницы Бетан Робертс. В ленте сыграли Гарри Стайлз, Дэвид Довсон и Эмма Коррин. Режиссером выступил Майкл Грандадж.

Премьера фильма «Мой полицейский» в кино запланирована на 21 октября, а на Amazon Prime Video — 4 ноября.

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