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Бритни Спирс готовит новую песню: репетиция обнаженной певицы (ВИДЕО)

Бритни Спирс готовит новую песню: репетиция обнаженной певицы (ВИДЕО)

Певица Бритни Спирс, отец которой недавно наконец-то отказался от опеки над ней, хочет вернуться в музыку

В своем Instagram певица показала, как репетирует танец на новую песню. Как всегда, движения получаются горячими и резкими. В них можно увидеть, что Бритни, которую любят все фанаты, возвращается! Репетирует она в почти обнаженном виде – в сексуальном красном боди.

Следует отметить, что фигура певицы сейчас в очень хорошем состоянии, она выглядит спортивной и подтянутой. Издание The Sun даже написало, что таким внешним видом Бритни очень дразнит всех своих фанатов.

— Эти 13 секунд на каблуке… Это тизер того, что очень скоро произойдет! Моя песня «Get Naked», — написала певица от видео.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Вообще ощутимо, что певица получила свободу от отца, ведь теперь она выкладывает в соцсети все, что хочет: свои тренировки, танцы, фото в купальнике и с любимым.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Фото Getty Images

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