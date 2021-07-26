Бойфренд Брітні Спірс – про чутки щодо їх заручин

Молодий хлопець артистки прокоментував плітки про весілля

Нещодавно мережу розірвав шквал новин про те, що американська співачка Брітні Спірс таємно заручилася зі своїм бойфрендом Семом Асгарі. Такі плітки спровокували папараці, які сфотографували дівчину з діамантовою каблучкою на безіменному пальці.

Журналісти видання TMZ поспішили привітати нареченого, щойно їм вдалося побачити його на публіці. Тоді Сем Асгарі вирішив прояснити ситуацію та прокоментував можливі заручини з зіркою.

«Так, чувак. Люди не знають, але ми одружені вже близько п’яти років. Знаєш, ми таємно одружилися на Гаваях. Це одна з версій. Я не знаю, але бачу це в газетах. І у нас є близнюки», – віджартувався бойфренд Брітні Спірс.

Фото: Getty Images

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