Бритни Спирс с сестрой помирятся? Новые подробности скандала между ними

Кажется, у звездных сестер все-таки есть шанс на примирение

Младшая сестра Джейми Линн Спирс рассказала, что она получила сообщение от Бритни со словами извинений. Об этом пишет издание Papermag.

— Я знаю, что это (наши натянутые отношения – ред.) не твоя вина, и мне жаль, что я так злюсь на тебя. Хоть я твоя старшая сестра, ты нужна мне больше, чем ты во мне всегда нуждалась, — написала Бритни Джейми.

Но сообщение, вероятно, было написано не на этой неделе, а еще во время суда по поводу опеки над Бритни. И рассказала о нем Джейми Линн Спирс в своей скандальной книге, в которой рассказывает о своей жизни, отце и Бритни Спирс. Представители певицы еще не ответили, действительно ли Бритни отправляла такое сообщение сестре.

Напомним, что в начале недели Бритни Спирс раскритиковала интервью своей младшей сестры Джейми Линн Спирс, вышедшее для шоу Good Morning America. В нем сестра звезды представила автобиографическую книгу Things I Should Have Said, где сначала хвалила певицу, а затем намекнула на параноидальное поведение Бритни.

Фото — Getty Images

