Батько Брітні Спірс відмовився від опікунства над донькою

Зірка може нарешті повернути собі право розпоряджатися власним життям

Американська співачка Брітні Спірс скоро може вийти з-під опіки свого батька. Джеймі Спірс відмовився від статусу опікуна своєї доньки. Про це пише видання CNN.

Як вдалося з’ясувати американським ЗМІ, Батько Брітні Спірс вже подав до суду запит про припинення опікунства над своєю донькою.

«Як пан Спірс повторював знову і знову, все, чого він хоче, – це кращого для своєї дочки. Якщо пані Спірс хоче припинити опікунство і вважає, що вона може впоратися зі своїм власним життям, пан Спірс вважає, що вона повинна отримати цей шанс», – йдеться в документі.

Але чи буде прийнято рішення про припинення опікунства над Брітні Спірс, з’ясується лише на суді 29 вересня 2021 року. Слідкуємо за цією гучною справою та тримаємо тебе в курсі!

Фото: Getty Images

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