Брітні Спірс опинилася у центрі уваги через судовий розгляд проти батька Джеймі Спірс. 39-річна співачка звернулася за допомогою до органів правосуддя, щоб позбутися опіки – примусового контролю з боку її сім’ї, який триває уже більше 13 років. За словами Брітні Спірс, вона не має влади над власним життям, і більше не може і не хоче з цим миритися. Зірка має намір повернути свої законні права та захищатиме себе всіма силами.

Брітні Спірс виголосила емоційну промову в залі суду та розкрила шокуючі подробиці про життя під жорстким контролем батька-опікуна. Американська поп-співачка зізналася, що довго не наважувалася розповісти правду, тому що боялася, що її репутація підірвана назавжди й ніхто не сприйме ці слова серйозно. Про це повідомляє авторитетне американське видання The Guardian.

– Я збрехала всьому світу, коли сказала, що зі мною все в порядку, – заявила Брітні Спірс. – Насправді, я не щаслива, мені дуже погано, я не можу спати. Довгий час я не зверталася до суду, але тільки тому, що думала: «Я знищена. Люди ніколи мені не повірять…»

Брітні Спірс виступила в суді проти батька: всі подробиці

Володарка «Греммі» в залі суду розкрила жахливі умови, в яких їй доводилося жити. Так, за словами Брітні Спірс, під час примусового лікування їй призначили літій (психотропний лікарський засіб), через що вона відчувала себе одурманеною. Цей стан співачка порівнює з алкогольним або наркотичним сп’янінням.

«Я проплакала два тижні»: Брітні Спірс заговорила про документалку про себе

Крім того, Брітні Спірс не дозволяли залишатися наодинці з собою. Охорона або опікуни завжди були поруч, навіть якщо співачка була оголеною. Їй забороняли бачитися з дітьми та виїжджати з бойфрендом за межі будинку. Але найбільш шокуючим для громадськості стала заява Брітні про те, що опікуни змусили її поставити внутрішньоматкову спіраль (ВМС – внутрішньоматковий контрацептив у вигляді невеликого пристосування з пластика з міддю, воно гальмує проникнення сперматозоїдів у порожнину матки та зменшує термін життя яйцеклітини). Це було зроблено, щоб співачка не могла більше мати дітей. І навіть незважаючи на те, що вона мріє знову стати мамою, їй не дозволяють видалити ВМС.

– Я хочу вийти заміж за кохану людину, знову стати мамою. Але коли я повідомила опікунам про бажання видалити ВМС і народити дитину, почула категоричну відмову. Вони не хочуть, щоб я народжувала, – зазначила Брітні Спірс.

Артистка просить суд скасувати призначене їй примусове лікування, вона вважає його згубним. Одного разу Брітні Спірс відправили на реабілітацію у невеликий будинок у Беверлі-Хіллз, але там, за словами співачки, їй намагалися завдати болю, а її батько Джеймі Спірс «цим насолоджувався». Автор світового хіта Oops… I Did It Again також розповіла, що їй не дозволяли робити перерви в роботі, незважаючи на втому і навіть творче вигорання. Коли Брітні просто фізично не змогла вийти сцену, опікуни подали це організаторам і ЗМІ як її капризи і відмову співпрацювати.

– Я відчуваю, ніби живу в програмі реабілітації, а не в своєму будинку, – зізналася артистка. – Я не відмовляюся від терапії, тому що розумію, що вона мені дійсно потрібна. Але не більше одного разу на тиждень.

Мокра біля басейну: Брітні Спірс станцювала у купальнику

Брітні Спірс зробила публічну заяву про те, що має намір подати в суд на свою сім’ю і негайно припинити опікунство. Співачка наголосила, що не зробила нічого, щоб заслужити таку жорстокість стосовно себе. Адже останні 13 років її життя були схожі на пекло.

– Я хочу, щоб це закінчилося, щоб мій бойфренд просто міг відвезти мене куди-небудь на машині, –звернулася до суду Брітні Спірс. – Хочу подати в суд на свою сім’ю: я плачу людям гроші, і вони мене контролюють. Я тяжко працювала з 17 років, і таке опікунство принижує мене. Хочу жити повноцінним життям.

Брітні Спірс виступила в суді проти батька: офіційний коментар Джеймі Спірса

Батько всесвітньо відомої американської поп-співачки Джеймі Спірс позбавив дочку особистісної незалежності в 2008 році. Опікунство дало чоловікові повний контроль над майном Брітні Спірс, її фінансами, кар’єрою та іншими аспектами особистого життя.

Брітні Спірс показала дорослих синів (фото)

Після емоційної промови артистки в залі суду громадськість чекала офіційних коментарів від Джеймі Спірса. Однак після слухань публіка отримала лише коротку заяву від Вівіан Торін, адвоката чоловіка:

– Містер Спірс шкодує, що його дочка страждає і відчуває такий сильний біль. Він любить її і дуже за нею сумує.

Брітні Спірс виступила в суді проти батька: заява судді

Наразі ніяких грандіозних зрушень у справі Бріні Спірс проти батька немає. Однак суддя Бренда Пенні сказала, що адвокат американської співачки може подати офіційне клопотання про припинення опікунства з боку сім’ї.

Брітні Спірс виступила в суді проти батька: реакція Мережі

Після емоційного виступу Брітні Спірс в суді вона отримала величезну підтримку громадськості. Користувачі Мережі були шоковані та обурені поведінкою батька співачки і всієї її сім’ї. Вони залишили в соціальних мережах артистки і на різних форумах тисячі й тисячі коментарів зі словами підтримки та співчуття.

Зазначимо також, що нещодавно в Мережі почал активно набувати популярності рух #FreeBritney (Свободу Брітні). Шанувальники давно підозрюють, що опіка батька над співачкою більше схожа на полон. Одного разу фани попросили зірку одягнутися в жовте, якщо їй потрібна допомога, невдовзі артистка з’явилася на публіці в одязі цього кольору.

Читай також:

Олександр Волошин «кинув» дитину на телефон? Хронологія подій і подробиці

Маша Єфросініна оголосила про запуск сервісу психологічної допомоги постраждалим від насильства