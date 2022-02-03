Будет второй сезон? Сара Джессика Паркер о последнем эпизоде ​​«И просто так…»

3 февраля на стриминговом сервисе HBO Max вышел последний 10-й эпизон «И просто так…» – продолжение сиквела «Секс и город»

Итак, одна из главных актрис, Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), поделилась своими впечатлениями в Instagram. Она выложила поразительные фото со съемок, из которых можно понять, что ее героиня Керри снова оказывается на мосту в Париже, где она окончательно сошлась с Мистером Бигом в финальной серии 6 сезона «Секс и город». Видно, что она унывает, а значит, вероятно, вспоминает своего возлюбленного, который уже умер. Можно предположить, что именно отсюда и вырезали сцену с Джоном Джеймсом Престоном (мистером Бигом) из-за скандала из изнасилования.

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Но пишет под фото Сара Джессика Паркер совсем не слова грусти:

— Из Манхэттена, Бронкса и всех районов между ними. Всем, кто был на мосту той прекрасной, длинной прошлой ночью в Париже. В создании нашего первого сезона @justlikethatmax были задействованы сотни людей. Я поднимаю бокал и пью за каждого человека, вложившего свое время, талант и преданность. Нашей аудитории, принявшей нас, которая провела с нами все время и для которой мы работаем, вы стали причиной, почему мы каждый день просыпались и уходили на работу. До встречи.

И тут бросается в глаза одна фраза – «в создании нашего первого сезона @justlikethatmax». Неужели Паркер намекает на то, что будет второй сезон? Неужели сценаристы решили продолжить историю жизни Керри и ее подруг? Уверены, что уже скоро все станет известно.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

А пока, если планируешь смотреть последний эпизод, не забудь и про документальный фильм об «И просто так…», который уже вышел на HBO Max.

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