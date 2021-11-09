«Стоп, снято!»: Как проходит последний день съемок «And just like that…» – продолжение «Секс и город»

9 ноября в Нью-Йорке снимают последние эпизоды продолжения культового сериала «Секс и город» — «And just like that…»

Актриса Сара Джессика Паркер показала видео в своем Instagram с последнего дня съемок киноленты. Как мы понимаем, Сара связана контрактом, поэтому ничего спойлерного продемонстрировать не может, а поэтому в кадр попали коридоры съемочной площадки номер четыре.

Паркер отметила, что испытывает «сентиментальную грусть», проходя по коридорам студии в «туфельках Керри». Кроме этого, в сотанном съемочном дне актрису видели в белом платье с красным рисунком и коричневом жакете.

Как было видно по фото и видео, сериал «And just like that…», сиквел культовой телесаги «Секс и город», снимается в студиях и на улицах Нью-Йорка с июня. Съемочная группа делает все очень оперативно, поскольку съемки завершаются уже на этой неделе, а премьера ожидается в конце 2021 года.

Уже с нетерпением ждем декабря, чтобы наконец увидеть, что будет происходить с любимыми героинями.

Фото — кадры из сериала, Getty Images

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