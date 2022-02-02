Творець Сексу у великому місті – про долю чоловіка Керрі

Сценаристи планували смерть Джона Джеймса Престона давно

Для усіх фанатів серіалу «Секс у великому місті» смерть Містера Біга стала справжнім шоком. Коханий Керрі Бредшоу пішов з життя у першому ж епізоді продовження «І просто так…» І хоча для всіх це стало несподіванкою, творці серіалу планували такий сюжетний поворот ще, коли хотіли зробити третій фільм, який так і не зняли. Про це в інтерв’ю журналу Variety розповів шоураннер проекту Майкл Патрік Кінг.

«У мене була ідея, що містер Біг помре ще у фільмі. Але я радий, що цього не сталося у фільмі, тому що я не зміг би настільки глибоко показати, як це Керрі переживала таку втрату», – розповів творець серіалу.

Перш ніж прописати такий хід у сценарії, Майкл Патрік Кінг радився з багатьма, зокрема, і з самою Сарою Джессікою Паркер.

«Я підійшов до Сари Джессіки і сказав: «А що, якби це сталося?» І вона така: «Так!» Вона знала, що для її героїні це стане великим випробуванням», – пригадав шоураннер.

Нагадаємо, що заключна серія 1 сезону сиквелу «І просто так…» вийде вже 4 лютого 2022 року.

Фото: Getty Images

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