Как на самом деле зовут Керри Брэдшоу из «Секс в большом городе?»

Создатели проекта раскрыли шокировавшую фанатов тайну

Казалось бы, что после стольких лет просмотра сериала «Секс в большом городе» каждая поклонница этой истории может цитировать все реплики героинь наизусть, рассказать все факты и назвать каждого парня, с которым было четыре нью-йоркских подруги. Загадками в сериале всегда оставались жизнь Керри, Миранды, Шарлотты и Саманты до переезда в Нью-Йорк.

И вот внезапно в ребуте «И просто так…» создатели сериала открыли тайну, о которой долгие десятилетия никто и не думал – какое же полное имя Керри Брэдшоу. Оказалось, что зовут журналистку и писательницу Кэролайн. И это мы узнали от продавца в магазине возле квартиры Керри.

Не знаю, как ты, но мы в шоке. Как теперь жить с этим? Кэролайн…

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