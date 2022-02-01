«І просто так…»: документальному фільму про сіквел «Секс і місто» бути! Дивись трейлер

Компанія HBO Max вирішила порадувати фанатів серіалу «Секс і місто» та не тільки випустити сіквел «І просто так…», а ще й зняла документальний фільм про фільм

Шанувальники зможуть зазирнути залаштунки зйомок та почуття враження улюблених акторів від них самих. Про це написало видання Daily Mail. Прем’єра документального фільму відбудеться вже 3 лютого! У той самий день, коли й вийде остання 10 серія «І просто так…».

Трейлер починається з кадру зі сцени за столом для пікніка, де Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу) не чує заклику до дії на знімальному майданчику. В іншому кадрі – Синтія Ніксон (Міранда Хоббс) із Сарою Джессікою Паркер та Крістін Девіс (Шарлотта Йорк), де Ніксон каже: «Завтра у нас найперші сцени в шоу».

Також в трейлері ти почуєш, як сара Джессіка Паркер ділиться своїми емоціями про зйомки: «Навіть через 23 роки я дуже схвильована. Налякана і схвильована».

Як насправді звати Керрі Бредшоу з «Секс у великому місті?»

Складається враження, що від документального фільму ми з тобою справді отримаємо задоволення, адже побачити іншу сторону кадру – завжди так круто.

Фото – Getty Images

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