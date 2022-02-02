Творець «Сексу у великому місті» розповів, якою мала бути оригінальна сюжетна лінія Стенфорда Блетча

Кріейторам довелося внести зміни в сценарій через хворобу та смерть актора

Ні для кого з фанатів серіалу «Секс у великому місті» не секрет, що у сиквелі «І просто так…» сюжетна лінія найкращого друга Керрі Бредшоу Стенфорда Блетча раптово переривається у 4 серії. Герой залишає записку своїй подрузі, у якій розповідає, що переїхав у Токіо, щоб працювати з 17-річною зіркою TikTok. Ще одну записку він залишає своєму чоловікові Ентоні, у якому просить розлучення. Але далеко не так сценаристи серіалу планували сюжетну лінію Стенфорда Блетча. Змінювати усе довелося в останній момент через смерть актора Віллі Гарсона від раку підшлункової залози.

В інтерв’ю журналу Variety виконавчий продюсер, сценарист і режисер «І просто так…» Майкл Патрік Кінг розповів, що планував задіяти Віллі Гарсона у ролі Стенфорда в усіх 10 епізодах 1 сезону, але актор не зміг завершити зйомки.

«Стенфорд мав переживати кризу середнього віку. У персонажа Стенфорда завжди була розмита кар’єра менеджера, і ми збиралися досліджувати той факт, що це не справжня кар’єра. Керрі та Стенфорд повинні були разом переживати зміни. А з Ентоні він, мабуть, однаково б розлучився. Планувалася серія справді кумедних, кокетливих, веселих сцен із довірливим спілкуванням з Керрі, які мені подобалися. Ця давня, дуже специфічна хімія між Керрі та Стенфордом повністю заснована на унікальній історії Віллі та Сари Джессіки», – поділився творець культового серіалу.

Також Майкл Патрік Кінг додав, що він навмисне зробив фінал сюжетної лінії Стенфорда максимально простим.

«Життя і смерть – це одне в художній літературі. Але коли це реальність, це не смішно і не мило. Я навіть не хотів особливо гратися з тим, куди подівся герой. Я знав, що аудиторія ніколи купиться на це, бо вони знали, що Віллі ніколи не повернеться. Написати такий фінал для Стенфорда було найтяжчим, що я коли-небудь робив, це було дуже сумно. його разом без особливих маневрів, бо це було так сумно», – підсумував творець «І просто так…».

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