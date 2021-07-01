Голливудский актер Райан Рейнольдс дал эксклюзивное интервью Новому каналу

«Телохранитель жены киллера» — новый американский комедийный боевик, который на днях появился в украинском прокате. Проект с первых дней съемок привлек внимание миллионов киноманов по всему миру, ведь он обладает невероятным актерским составом. В главных ролях — Райан Рейнольдс (дилогия «Дэдпул», «Форсаж: Гоббс и Шоу», «Жизнь»), Сэмюэл Л. Джексон («Капитан Марвел», «Мстители»), Сальма Хайек («Бандитки») , а также легенды мирового кино Антонио Бандерас и Морган Фримен. Казалось бы, картина обречена на успех…

Эксклюзив! Райан Рейнольдс рассказал об отношениях с Сальмой Хайек на съемках фильма «Телохранитель жены киллера»

Но обо всем по порядку. Фильм «Телохранитель жены киллера» является продолжением комедийного боевика «Телохранитель киллера», который вышел на экраны в 2017. Первая часть была высоко оценена критиками и многочисленными зрителями, поэтому создатели решили замахнуться на сиквел. Однако сделать качественную вторую часть бывает очень сложно. Многие считают, что «лучше первого фильма уже не будет».

Рейнольдс не смог уйти в отпуск в трейлере фильма «Телохранитель жены киллера»

Интересно, что по этому поводу думает Райан Рейнольдс, исполнитель одной из главных ролей в комедийном боевике «Телохранитель жены киллера» – официальный трейлер уже в сети. Эксклюзивно для Нового канала голливудский актер, который недавно запустил стриминговый сервис с одним фильмом, рассказал:

– Часто сиквелы проваливаются, потому что «паразитируют» на том, что было классного в предыдущем фильме. В нашем же случае мы оставили настроение ленты, но добавили много новых фишек и безумных элементов. К тому же, наш режиссер Патрик Хьюз – настоящий гений, он умеет сделать классный результат с простого сюжета. И прекрасно чувствует настроение фильма. Это очень важно: у тебя может быть сценарий и определенные планы, но надо иногда останавливаться и прислушиваться к моменту, чтобы найти лучшее решение.

«Телохранитель жены киллера»: сюжет фильма с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек

В продолжении комедийного боевика киллер международного уровня (Сэмюэл Л. Джексон) и его профессиональный телохранитель (Рейнольдс) наконец-то подружатся и… отправятся в отпуск! Однако спокойная жизнь может им только сниться. Когда жена наемного убийцы (Сальма Хайек) окажется в смертельной опасности, нашим героям придется забыть об отдыхе и сосредоточиться на спасении красавицы.

«Телохранитель жены киллера»: официальный трейлер фильма



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