Наконец-то это случилось! В украинском прокате – долгожданная премьера фильма «Телохранитель жены киллера» с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек в главных ролях. Продолжение безудержной комедии обещает еще больше экшна, юмора и неповторимой актерской игры: официальный трейлер «Телохранитель жены киллера» – прямое тому доказательство

В продолжении комедийного боевика киллер международного уровня (Сэмюэл Л. Джексон) и его профессиональный телохранитель (Рейнольдс) наконец-то подружатся и… отправятся в отпуск! Однако спокойная жизнь может им только сниться. Когда жена наемного убийцы (Сальма Хайек) окажется в смертельной опасности, нашим героям придется забыть об отдыхе и сосредоточиться на спасении красавицы.

«Телохранитель жены киллера»: официальный трейлер фильма

В рамках премьеры фильма «Телохранитель жены киллера» в Украине Новый канал вместе с дистрибьютором Kinomania подготовил эксклюзивное интервью с Райаном Рейнольдсом, исполнителем одной из главных ролей. Голливудский актер рассказал о работе с Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек, раскрыл закадровые подробности проекта и поделился смешными историями со съемок.

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– В фильме «Телохранитель жены киллера» ваш герой Майкл Брайс отправляется в отпуск. Почему для продолжения выбрали именно такую ​​историю?

– Нам казалось, что будет интересно показать этого героя в отпуске, где он попытается забыть о работе телохранителем и жестокости, которую она предполагает. Из оружия у него с собой – только перечный баллончик. Но, как говорится, потребность – это мать изобретения. И теперь, попадая в разные опасные ситуации, нам нужно было думать креативно, чем можно заменить оружие. Эта задача была интересной – и для фильммейкеров, и для актеров. Мне очень понравилось работать над продолжением комедии!

– Как вам работалось на одной площадке с Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек? Скучаете ли вы за коллегами сейчас, когда съемки позади?

– Я просто обожаю актеров, с которыми снимаюсь в этом фильме. Мы с Сэмом, как водоросли под водой – двигаемся синхронно под влиянием одной волны. А Сальма нас усиливает, делает еще лучше. Это просто невероятно! Актеры часто говорят, что скучают по коллегам по съемочной площадке. Но я не знаю, всегда ли их слова искренни. В моем же случае – это абсолютная правда. Сниматься с этими актерами – невероятно крутой опыт.

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– Во второй части Сальма Хайек стала центральной героиней. Как вы относитесь к тому, что ваш с Сэмюэлом Л. Джексоном «золотой дуэт» превратился в трио?

– В картине «Телохранитель киллера» у Сальмы было мало сцен, но она очень понравилась зрителям. Сделать ее центральной героиней было логичным решением, ведь для успеха любого проекта важно слушать и слышать свою аудиторию. К тому же, Сальма прекрасно показала себя в первой части, сыграв очаровательную Соню Кинкейд, и ее история должна была получить продолжение. Честно говоря, мы особо не обсуждали этот вопрос: было очевидно, что она должна стать хедлайнером в новом фильме.

– Ваше Сэмюэлем Л. Джексоном участие в фильме – один из главных секретов его успеха. Как думаете, за что зрители так любят ваш экранный дуэт?

– Сэм Джексон – не просто легенда кино. Он – невероятно «щедрый» актер, и между нами есть уникальная и особенная химия. Ее невозможно сымитировать, она либо есть, либо нет. И это очень особенное чувство. С такими людьми всегда знаешь, когда давить на газ, а когда – на тормоза. И все это – без слов. К тому же, Сэм – невероятный в импровизации. И для меня это всегда круто, я сам обожаю импровизировать. Поэтому работать с ним невероятно. Да и вообще, я очень люблю Сэма.

Райан Рейнольдс в трейлере фильма «Главный герой»

– Существует мнение, что продолжения любого, даже самого успешного, фильма обречены на провал. Согласны ли вы с этим?

– Часто сиквелы проваливаются, потому что «паразитируют» на том, что было классного в предыдущем фильме. В нашем же случае мы оставили настроение ленты, но добавили много новых фишек и безумных элементов. К тому же, наш режиссер Патрик Хьюз – настоящий гений, он умеет сделать классный результат с простого сюжета. И прекрасно чувствует настроение фильма. Это очень важно: у тебя может быть сценарий и определенные планы, но надо иногда останавливаться и прислушиваться к моменту, чтобы найти лучшее решение.

– Поскольку «Телохранитель жены киллера» – не просто боевик, а еще и комедия, на съемочной площадке вряд ли было скучно. Случались ли с вами какие-то казусы?

– Половину съемок мы с Сальмой были мокрыми до нитки, потому что постоянно ныряли то в океан, то в реку во время наших европейских киноприключений. Были и испорченные дубли, и падения, и синяки… Но это все – часть работы. И это весело!

«Телохранитель жены киллера»: кадры со съемок фильма

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