Телохранитель жены киллера: смотреть официальный трейлер

Киностудия Millennium Films опубликовала трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера».

Телохранитель жены киллера – смотреть трейлер онлайн:

Наконец-то свершилось долгожданное воссоединение дерзкой парочки, по которой все соскучились! Киллеру международного уровня и его профессиональных телохранителей таки удалось подружиться – и это было круто! Теперь они объединяются, чтобы защитить жену наемного убийцы. Продолжение безудержной комедии обещает еще больше экшна, юмора и шикарной актерской игры.

В фильме сыграли Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фримен и другие. Режиссером выступил Патрик Хьюз.

Премьера фильма «Телохранитель жены киллера» запланирована на 16 июня 2021 года.

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