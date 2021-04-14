Телохранитель жены киллера: смотреть официальный трейлер

Рейнольдс не смог уйти в отпуск в трейлере фильма «Телохранитель жены киллера»
Киностудия Millennium Films опубликовала трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера».
Телохранитель жены киллера – смотреть трейлер онлайн:
Наконец-то свершилось долгожданное воссоединение дерзкой парочки, по которой все соскучились! Киллеру международного уровня и его профессиональных телохранителей таки удалось подружиться – и это было круто! Теперь они объединяются, чтобы защитить жену наемного убийцы. Продолжение безудержной комедии обещает еще больше экшна, юмора и шикарной актерской игры.
В фильме сыграли Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фримен и другие. Режиссером выступил Патрик Хьюз.
Премьера фильма «Телохранитель жены киллера» запланирована на 16 июня 2021 года.
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