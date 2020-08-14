Селебрити не смог остаться в стороне трендов

Американский актер Райан Рейнольдс запустил собственную стримингову платформу. Правда, посмотреть там можно будет всего один фильм. Об этом актер написал в своем Twitter.

Свой стриминговий сервис Рейнольдс назвал Mint Mobile +. Посмотреть на нем можно только фильм «Защита от дурака» 2003 года.

В фильме «Защита от дурака» Рейнольдс сыграл главную роль Кевина – сотрудника частного агентства безопасности, который должен заранее предупреждать ограблением. Однажды Кевин с друзьями придумывает, как можно обокрасть ювелирный магазин, но их план попадает в руки криминального авторитета.

Рейнольдс назвав свою платформу самой доступной в мире. Интерфейс Mint Mobile + очень похож на Netflix. В нем есть несколько разделов и функция «топ-10 самых популярных фильмов в США», но каждый слот, предназначенный для отдельного фильма или сериала, занимает «Защита от дурака». Таким образом актер решил подшутить над модой на стриминг платформы.

Фото: Getty Images

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