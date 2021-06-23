Телохранитель жены киллера: официальный трейлер к комедийному боевику с Райаном Рейнольдсом!

Премьера фильма «Телохранитель жены киллера» с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек в Украине состоится 24 июня. Но стоит ли он внимания? Чтобы найти ответ на этот вопрос, скорее включай официальный трейлер картины

«Телохранитель жены киллера» – новый американский комедийный боевик от студии Millennium Films с невероятным актерским составом. Главные роли в картине сыграли самые востребованные голливудские звезды: Райан Рейнольдс (дилогия «Дэдпул», «Форсаж: Гоббс и Шоу», «Жизнь»), Сэмюэл Л. Джексон («Капитан Марвел», «Мстители»), Сальма Хайек («Бандитки»), Антонио Бандерас, Морган Фримен и другие. Режиссером картины выступил Патрик Хьюз («Телохранитель киллера»).

«Телохранитель жены киллера»: официальный трейлер фильма

В проекте «Телохранитель жены киллера» поклонники кино увидят долгожданное воссоединение дерзкой парочки, по которой все соскучились, – Сэмюэла Л. Джексона и Райана Рейнольдса! Какие же приключения ждут главных героев в продолжении безудержной комедии?

По сюжету, киллеру международного уровня (Сэмюэл Л. Джексон) и его профессиональному телохранителю (Рейнольдс) таки удалось подружиться – и это было круто! Теперь они объединяются, чтобы защитить жену наемного убийцы (Сальма Хайек). «Телохранитель жены киллера» обещает еще больше экшна, юмора и захватывающей актерской игры, чем мы получили в первой части. Что ж, посмотрим!

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