Эксклюзивно для Нового канала голливудский актер Райан Рейнольдс дал интервью о работе над комедийным боевиком «Телохранитель жены киллера», а также признался, что думает о коллегах по съемочной площадке, в частности, об исполнительнице главной роли Сальме Хайек

На днях в украинском прокате стартовала премьера нового фильма с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек в главных ролях. Картина получила название «Телохранитель жены киллера», она является продолжением комедийного боевика «Телохранитель киллера», который вышел на экраны в 2017 году. Кроме вышеупомянутых актеров, в проекте приняли участие легендарные Антонио Бандерас и Морган Фримен.

Рейнольдс не смог уйти в отпуск в трейлере фильма «Телохранитель жены киллера»

В рамках премьерного показа фильма «Телохранитель жены киллера» Новый канал подготовил эксклюзивное интервью с Райаном Рейнольдсом, исполнителем роли профессионального телохранителя Майкла Брайса. Голливудский актер открыл несколько закадровых секретов со съемочной площадки, признался, верит ли в успех фильма. Кроме того, он рассказал, как относится к тому, что персонаж Сальмы Хайек стал центральным во второй части комедийного боевика.

– В картине «Телохранитель киллера» у Сальмы было мало сцен, но она очень понравилась зрителям. Сделать ее центральной героиней было логичным решением, ведь для успеха любого проекта важно слушать и слышать свою аудиторию, – отметил Райан Рейнольдс, который ранее запустил стриминговый сервис с одним фильмом. – К тому же, Сальма прекрасно показала себя в первой части, сыграв очаровательную Соню Кинкейд, и ее история должна была получить продолжение. Честно говоря, мы особо не обсуждали этот вопрос: было очевидно, что она должна стать хедлайнером в новом фильме.

Райан Рейнольдс в трейлере фильма «Главный герой»

Райан Рейнольдс также признался, что на съемочной площадке фильма «Телохранитель жены киллера» было очень весело. По его словам, с актерами все время случались какие-то казусы, но чаще всего «доставалось» ему и Сальме Хайек:

– Половину съемок мы с Сальмой были мокрыми до нитки, потому что постоянно ныряли то в океан, то в реку во время наших европейских киноприключений. Были и испорченные дубли, и падения, и синяки… Но это все – часть работы. И это весело!

«Телохранитель жены киллера»: сюжет фильма с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Сальмой Хайек

В продолжении комедийного боевика киллер международного уровня (Сэмюэл Л. Джексон) и его профессиональный телохранитель (Рейнольдс) наконец-то подружатся и… отправятся в отпуск! Однако спокойная жизнь может им только сниться. Когда жена наемного убийцы (Сальма Хайек) окажется в смертельной опасности, нашим героям придется забыть об отдыхе и сосредоточиться на спасении красавицы.

«Телохранитель жены киллера»: официальный трейлер фильма



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